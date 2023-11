Λόγω «απρόσεκτου οδηγού» η έκρηξη στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, δηλώνουν «πηγές» στο Reuters

Η έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, η οποία συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, πιθανότατα προκλήθηκε από έναν απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, πάντως, είχε γίνει γνωστό πως το FBI ερευνά την έκρηξη του οχήματος στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σημείο ελέγχου στη γέφυρα και τυλίχτηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το NBC News.

Δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν, ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία.

At my direction, @nyspolice is actively working with the @FBI Joint Terrorism Task Force to monitor all points of entry to New York.

I am traveling to Buffalo to meet with law enforcement & emergency responders & will update New Yorkers when more information becomes available.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023