Έρευνα του FBI για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» στους Κατταράκτες του Νιαγάρα – Δύο νεκροί

Το FBI ερευνά την έκρηξη ενός οχήματος στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σημείο ελέγχου στη γέφυρα και τυλίχτηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το NBC News.

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8 — FBI Buffalo (@FBIBuffalo) November 22, 2023



Δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία.

At my direction, @nyspolice is actively working with the @FBI Joint Terrorism Task Force to monitor all points of entry to New York. I am traveling to Buffalo to meet with law enforcement & emergency responders & will update New Yorkers when more information becomes available. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023

Η στιγμή της έκρηξης

MORE FOOTAGE OF THE MASSIVE EXPLOSION THAT JUST WENT OFF AT THE US CANADA BORDER ON RAINBOW BRIDGE IN NIAGARA FALLS! We are under attack. This looks like vehicular jihad to me. Looks like a Car bomb on a holiday weekend at a major border crossing. SHUT THE BORDER NOW!!! https://t.co/ETG178KpJO pic.twitter.com/ALoc9LuKEY — Laura Loomer (@LauraLoomer) November 22, 2023

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά.

Watch live: FBI warns of ‘very fluid’ situation after vehicle explosion in Niagara Falls Latest: https://t.co/oRRXybTWvX https://t.co/ltCqaHcXIE — Sky News (@SkyNews) November 22, 2023

LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI. The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: «There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J — ABC News (@ABC) November 22, 2023

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed. Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5 — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) November 22, 2023

Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια αμερικανική αργία κατά την οποία εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα για να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς.

Ενημερώθηκαν Λευκός Οίκος και Τζάστιν Τριντό

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, ανέφερε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.