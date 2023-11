Αρμενία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη στο πανεπιστήμιο του Ερεβάν

Έκρηξη σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν, την Παρασκευή (17/11), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα τρία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα τρία νοσηλεύονται με εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, προσθέτοντας ότι ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

