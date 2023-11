Απίστευτο: Ποδοσφαιριστής της Premier League παράτησε την ερωμένη του για να τσεκάρει… τη σύζυγό του

Ενας ποδοσφαιριστής, του οποίου του όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, παράτησε το ραντεβού που είχε με την ερωμένη του για να πάει να… τσεκάρει τη σύζυγό του.

Ο παίκτης της Premier League συνάντησε τη γυναίκα σε βραδινή έξοδό στο Λονδίνο και της ζήτησε να περάσουν μια βραδιά μαζί. Η κοπέλα αρχικά αρνήθηκε αλλά εκείνος ήταν αποφασισμένος.

«Όταν έφτασε στο ξενοδοχείο λίγες ώρες αργότερα ήταν έτοιμος για περισσότερη δράση, αλλά είπε ότι ήταν πολύ κουρασμένος», ανέφερε μια πηγή στο Dailystar.

«Είναι τόσο αλαζονικός που δεν μπήκε καν στον κόπο να βγάλει τη βέρα του όλη την ώρα που ήταν με την ερωμένη του. Ο ποδοσφαιριστής ήταν πολύ άνετος, σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο».

Serial cheater Premier League star left mistress mid-romp to go and check on wife https://t.co/aGgYbcYFky pic.twitter.com/YdKoeDbTpp

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) November 18, 2023