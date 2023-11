Βρετανία: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο υπ. Άμυνας από 60 εργαζόμενες

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας κατηγορείται από περίπου εξήντα υψηλόβαθμες υπαλλήλους του ότι επέτρεψε να ανθίσει μια «τοξική» κουλτούρα όπως και για παρενόχληση των γυναικών από τους άνδρες συναδέλφους τους, γράφει σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Σε επιστολή τους προς τους ανωτέρους τους, την οποία αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα, οι γυναίκες αυτές δηλώνουν ότι «η καθημερινή εργασία τους στο υπουργείο δυσχεραίνεται από συμπεριφορές, οι οποίες θα θεωρούνταν τοξικές και ανάρμοστες στη δημόσια ζωή, αλλά γίνονται ανεκτές στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας».

«Υφιστάμεθα υποτιμητική γλώσσα, είμαστε θύματα ανεπιθύμητης προσοχής και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυρίως αδιάκριτων βλεμμάτων, σεξουαλικών σχολίων και συνεχών σχολίων για τα ρούχα μας, την εμφάνισή μας ή το άρωμά μας», σημειώνουν.

Διαβεβαιώσεις από το υπουργείο

Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι ανελήφθη δράση για να επιλυθούν τα βαθιά ανησυχητικά προβλήματα που εγείρονται στην εν λόγω επιστολή.

«Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να αισθάνεται κίνδυνο στο υπουργείο Άμυνας, και οι συμπεριφορές αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές», λένε κύκλοι του βρετανικού υπουργείου.

"The accounts of these women’s experiences are deeply worrying. Everyone has the right to be treated with dignity and respect in the workplace. The MoD must now take action, including an immediate investigation of these allegations." – FDA's @boyo53https://t.co/Ebfll7YOVY

— FDA union (@FDA_union) November 16, 2023