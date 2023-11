Γουατεμάλα: Ζητούν άρση ασυλίας του εκλεγμένου προέδρου – Καταδικάζουν ΗΠΑ, ΕΕ, ΟΗΕ και ΟΑΚ

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ, ο ΟΑΚ και οι ΗΠΑ επέκριναν έντονα χθες Πέμπτη την ανακοίνωση της εισαγγελίας ότι ζήτησε την άρση της νομικής ασυλίας του εκλεγμένου προέδρου της Γουατεμάλας, του Μπερνάρντο Αρέβαλο (δεξιά, στη φωτογραφία του Reuters/Cristina Chiquin, επάνω, χθες Πέμπτη έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο), στο πλαίσιο διαδικασίας η οποία ενδέχεται να τον εμποδίσει ν’ αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο εισαγγελέας Σαούλ Σάντσες δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «η εισαγγελία θα κινήσει προδικασία εναντίον» του κ. Αρέβαλο και της εκλεγμένης αντιπροέδρου Καρίν Ερέρα ώστε να αρθεί η ασυλία της οποίας χαίρουν ως εκλεγμένοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις ζημίες που φέρονται να προκάλεσαν σε πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια κατάληψης το 2022.

Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα νέα μέλη του οποίου εξελέγησαν προς γενική έκπληξη προχθές Τετάρτη από το κοινοβούλιο, ενώ οι διορισμοί τους παρέμεναν σε εκκρεμότητα από το 2019.

Πριν την ανακοίνωση του εισαγγελέα Σάντσες, η εισαγγελία προχώρησε σε έρευνες και εφόδους και είχε ανακοινώσει τις συλλήψεις περίπου τριάντα καθηγητών και φοιτητών στο πλαίσιο της διαδικασίας για εκείνη την κατάληψη δημόσιου πανεπιστημίου. Την εποχή, ο διορισμός στη θέση του πρύτανη οπαδού του προέδρου της δεξιάς Αλεχάντρο Γιαματέι προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών.

«Οι σημερινές (σ.σ. χθεσινές) έφοδοι της εισαγγελίας και άλλες συνεχιζόμενες προσπάθειες για την υπονόμευση της δημοκρατίας στη Γουατεμάλα είναι απαράδεκτες.

»Αυτοί που προσπαθούν να εμποδίσουν την ειρηνική μεταβίβαση (της εξουσίας) στον εκλεγμένο πρόεδρο θα υποστούν τις συνέπειες», διεμήνυσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας που είναι αρμόδιος για τη Λατινική Αμερική, ο Μπράιαν Νίκολς, μέσω X.

Today’s raids by @MPGuatemala & other ongoing efforts to undermine democracy in Guatemala are unacceptable. Those who attempt to interfere w/ a peaceful transition to President-elect @BArevalodeLeon will face consequences. My interview w/ @VozdeAmerica ➡️ https://t.co/jBvDogRXfL

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 16, 2023