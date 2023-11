Αποκάλυψη για Ολυμπιακό: «Όνομα έκπληξη και… Ντέιβις – Αποφασίζει ο Μπαρτζώκας» (pic)

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να λέει στη συνέντευξη Τύπου πως οι Ερυθρόλευκοι είναι στην αγορά με σκοπό να αποκτήσουν κάποιον ή κάποιους παίκτες, ανάλογα με την αγορά και το αν μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο του Έλληνα τεχνικού.

Ήδη τα δύο πρώτα ονόματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους ορισμένους παίκτες, όμως εκείνοι που ξεχωρίζουν είναι ο Τέρενς Ντέιβις και ο Γουένιεν Γκάμπριελ.

Κι αν ο πρώην γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς έχει ακουστεί αρκετά από την στιγμή που δεν έχει βρει ομάδα στο ΝΒΑ, ο φόργουορντ/σέντερ των Γουισκόνσιν Χερντ έρχεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο.

Μάλιστα όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος η απόφαση αναμένεται σύντομα από τον Μπαρτζώκα, καθώς οι τραυματισμοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους Ερυθρόλευκους και να καταπονούν τους παίκτες που ήδη αγωνίζονται.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 16, 2023