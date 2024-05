Κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στο ΝΒΑ αναδείχθηκε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Ο σέντερ των Τίμπεργουλβς κέρδισε το βραβείο για τέταρτη φορά στην καριέρα του, μετά το 2018, το 2019 και το 2021, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που μοιράζονταν οι Ντικέμπε Μουτόμπο και Μπεν Γουάλας.

Ο 31χρονος Γάλλος βοήθησε ώστε η Μινεσότα να έχει την καλύτερη άμυνα στο ΝΒΑ την φετινή σεζόν με μόλις 108,4 πόντους ανά 100 κατοχές παθητικό.

Την ίδια ώρα, ο Γκομπέρ ήταν έκτος σε τάπες με 2,1 ανά αγώνα ενώ περιόριζε τους αντιπάλους του στο 45,2% όσο τους μάρκαρε και ήταν τέταρτος σε αμυντικά ριμπάουντ με 9,2.

The 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year is… Rudy Gobert!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/0nlW2ytYYd

— NBA (@NBA) May 7, 2024