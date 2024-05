Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε με δηλώσεις του στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα στείλουμε ούτε έναν Ιταλό στρατιώτη να πολεμήσει στην Ουκρανία, διότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και δεν προβλέπεται, το υλικό που στέλνουμε, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από τα σύνορα με τη Ρωσία», δήλωσε από τη Βενετία ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ είχε κάνει την ίδια δήλωση και τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του «εργάζεται για την ειρήνη».

“We will not send a single Italian soldier to Ukraine, and the weapons sent by Italy are to be used within Ukraine,” Tajani said, adding, “We are working for peace.”https://t.co/qe90zBhJrg

