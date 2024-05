Mπορεί να έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια από την ημέρα που το πρώην βασιλικό ζεύγος Meghan Markle και πρίγκιπας Harry ανακοίνωσαν πως αποσύρονται από τα βασιλικά τους καθήκοντα, ωστόσο αποτελούν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς και δικαίως.

Αυτή τη φορά τα βλέμματα και τα δημοσιεύματα επικεντρώνονται γύρω από το ταξίδι που πραγματοποίησε το ζευγάρι στη Νιγηρία. Η αγάπη της Meghan προς την Αφρική έχει γίνει γνωστή και στο παρελθόν, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό της έργο στις Αφρικανικές χώρες όπου το έχουν ανάγκη.

Prince Harry, Meghan Markle welcomed to Nigeria by fugitive wanted in US for $20M money laundering scam https://t.co/VMgzU5UVXn pic.twitter.com/3wUCdpUqt5

— New York Post (@nypost) May 18, 2024