ΗΠΑ: Σιδηροδρομικό ατύχημα σοκ στο Σικάγο – 38 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε σήμερα με βαγόνι αποχιονισμού στο Σικάγο, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία. Σε νοσοκομεία διακομίστηκαν 23 τραυματίες με τραύματα κυρίως στο κεφάλι και η κατάσταση τριών εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Χάουαρντ, όταν η επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το βαγόνι εκχιονισμού που βρισκόταν στην ίδια γραμμή.

Το τρένο «ταξίδευε με την κανονική του ταχύτητα» όταν συγκρούστηκε, δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σικάγο Ρόμπερτ Γιούρεβιτς.

«Το άλλο όχημα δεν ταξίδευε πολύ γρήγορα», είπε ο Γιούρεβιτς, σύμφωνα με το abcnews.gr. Το όχημα εκχιονισμού ταξίδευε προς την ίδια κατεύθυνση με το τρένο με δύο βαγόνια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους τραυματίες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον σε δήλωση. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτό το περιστατικό».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε θα ξεκινήσει άμεσα τη διερεύνηση του ατυχήματος.

The EMS Plan 3 at the CTA train incident has been secured. There are 3 Red, 9 Yellow, 7 Green, and 15 refusals. pic.twitter.com/pl5j0ow5e3

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) November 16, 2023