Σύγκρουση τρένων στην Ινδία – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νότια Ινδία, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Οκτωβρίου όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σύμφωνα με ένα στέλεχος της σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Ομάδες διασωστών έχουν σπεύσει στο σημείο, κοντά στο Βιζιαναγκάραμ.

Λίγο νωρίτερα, ο πρώτος υπουργός του κρατιδίου ανέφερε ότι ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραγιαγκάντα στο Βιζιαναγκάραμ εκτροχιάστηκε και η ενημερωτική ιστοσελίδα NDTV έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Ο πρώτος υπουργός του Άντρα Πραντές Ις Τζάγκαν Μόχαν Ρέντι ζήτησε να σταλούν όσο το δυνατόν περισσότερα ασθενοφόρα από το Βισαχαπάτναμ και το Ανακαπάλι, τις δύο περιφέρειες που είναι εγγύτερα στο Βιζιαναγκάραμ.

Έδωσε επίσης οδηγίες για τον συντονισμό των κυβερνητικών επιχειρήσεων ώστε να ληφθούν αμέσως μέτρα για τη διάσωση και την περίθαλψη των τραυματιών.

#AndhraPradesh: One person was killed and several others injured on Sunday when a passenger train collided with another passenger train near Alamanda- Kankatapalli in #Vizianagaram district. pic.twitter.com/KG6Q2dnS1i

— TOI Cities (@TOICitiesNews) October 29, 2023