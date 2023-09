Σύγκρουση τρένων στη Σκωτία – Ανάμεσά τους και το εμβληματικό Flying Scotsman

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής όταν συγκρούστηκαν δυο τρένα σε σταθμό της βόρειας Σκωτίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της σκοτσέζικης αστυνομίας.

«Περί τις 19:00 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας] (…) ειδοποιηθήκαμε για σύγκρουση δυο τρένων στον σταθμό Άβιμορ», στην περιφέρεια των Χάιλαντς, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ σε «σε ορισμένο αριθμό άλλων προσφέρθηκαν (ιατρικές) φροντίδες επιτόπου», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε τα τραύματα των δύο ατόμων δεν φαίνονται σοβαρά.

Το ατύχημα έγινε σε «ιδιωτική (σιδηροτροχιά), πλάι στην κύρια (σιδηροδρομική γραμμή)», διευκρίνισε η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail μέσω X (του πρώην Twitter), προειδοποιώντας τους πελάτες της ότι η κυκλοφορία αντιμετώπιζε προβλήματα, που πάντως αργότερα ξεπεράστηκαν.

NEW: Due to the emergency services responding to an incident on a private railway near the mainline, we’re currently unable to run any trains through Aviemore station while they work. ^Angus pic.twitter.com/ceK3AGX6qH

— ScotRail (@ScotRail) September 29, 2023