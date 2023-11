Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε πτώμα ομήρου κοντά στο Αλ Σίφα

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το σώμα της 65χρονης ισραηλινής ομήρου Γεχουντίτ Βάις που είχε απαχθεί από τη Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Η Γεχουντίτ Βάις από το Μπέ’ερι βρέθηκε σε ένα κτίριο δίπλα στο νοσοκομείο Αλ Σϊφα.

Η Βάις ήταν μεταξύ εκατοντάδων ατόμων που είτε θεωρήθηκαν νεκροί, είτε πιάστηκαν όμηροι κατά τη διάρκεια της εισβολής της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας μετέφεραν τη σορό της Γεχουντίτ Βάις σε ισραηλινό έδαφος.Εκτός από τη νεκρή γυναίκα, στην τοποθεσία αναφέρθηκε πως βρέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων ΑΚ-47 και ρουκέτες τύπου RPG.

To Μπέ’ερι είναι από τους πιο κοντινούς οικισμούς στην Λωρίδα της Γάζας, εκεί που Ισραηλινά μέσα ανέφεραν συμπλοκές μεταξύ μαχητών της Χαμάς και τεθωρακισμένων του Ισραήλ. Ήταν από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις της πρώτης ημέρας της επίθεσης της Χαμάς. Αναφέρθηκαν απώλειες ισραηλινών εποίκων από τον στρατό.

Υπήρξαν πολλά καμμένα αυτοκίνητα και δυστυχώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους μαχητές της Χαμάς από τους εποίκους που διέφευγαν να σωθούν.

Ο στρατός δήλωσε ακόμα πως «Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας λειτουργούν παράλληλα και σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους εθνικούς θεσμούς και τους θεσμούς ασφαλείας, προκειμένου να επιτελέσουν αυτά τα καθήκοντα.Δεν θα σταματήσουμε την αποστολή μέχρι να ολοκληρωθεί».

The Body of Yehudit Weiss, a 65 y/o Woman from the Town of Be’eri who was undergoing Treatment for Breast Cancer and was believed to have been Kidnapped into the Gaza Strip during the Hamas Surprise Attack on October 7th, has been Discovered today by IDF Troops near the Al-Shifa… pic.twitter.com/i90kmH1x9g

— OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2023