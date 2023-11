Γάζα: Τραγική η κατάσταση στα νοσοκομεία, βομβαρδισμοί και θάνατοι από την έλλειψη ηλεκτρικού και καυσίμων

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας είναι εκτός ελέγχου: «Στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα σήμερα, από το πρωί, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει φαγητό. Η ομάδα μας είναι εξαντλημένη. Έχουμε δύο νεογνά που πέθαναν, επειδή η θερμοκοιτίδα δεν λειτουργεί, επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα».

Αυτό είναι το μήνυμα ενός εκ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βρίσκονται εγκλωβισμένοι και περικυκλωμένοι από τεθωρακισμένα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Έξω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, οι γιατροί δήλωσαν ότι η τελευταία γεννήτρια είχε ξεμείνει από καύσιμα, προκαλώντας το θάνατο δύο πρόωρων και τεσσάρων άλλων ασθενών. Χιλιάδες τραυματίες πολέμου, ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένοι πολίτες βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαχών.

«Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα έχει χτυπηθεί αρκετές φορές, με αποτέλεσμα πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς, καθώς οι ομάδες μας και εκατοντάδες ασθενείς βρίσκονται ακόμη μέσα.

Επαναλαμβάνουμε τις εκκλήσεις μας να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των νοσοκομείων, για άμεση κατάπαυση του πυρός και για την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών».

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα Μοχάμεντ Αμπού Σέλμια επιβεβαιώνοντας τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ότι η εγκατάσταση έχασε το ρεύμα το Σάββατο, δήλωσε.

«Οι ιατρικές συσκευές σταμάτησαν. Οι ασθενείς, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στην εντατική, άρχισαν να πεθαίνουν», δήλωσε τηλεφωνικά, ενώ στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί και εκρήξεις. Είπε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα «πυροβολούσαν οποιονδήποτε έξω ή μέσα στο νοσοκομείο» και εμπόδιζαν την κίνηση μεταξύ των κτιρίων.

Την ίδια στιγμή το Middle East Eye κάνει λόγο για εκτελέσεις αμάχων από ελεύθερους σκοπευτές.



Τις τελευταίες ημέρες, οι μάχες κοντά στο Αλ-Σίφα και σε άλλα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα έχουν ενταθεί και οι προμήθειες έχουν εξαντληθεί. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ότι η μαχητική οργάνωση Χαμάς έχει εγκαταστήσει θέσεις διοίκησης μέσα και κάτω από νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Το ιατρικό προσωπικό του Σίφα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς αυτούς και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βλάπτει αμάχους με επιθέσεις χωρίς διακρίσεις.

«In Al-Shifa hospital today, since this morning, there is no electricity, actually there is no water, there is no food. Our team is exhausted. We have two neonate patients who died, because the incubator is not working, because there is no electricity.» #Gaza pic.twitter.com/vfTevrTsb8

