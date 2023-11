You know nothing Jon Snow αλλά εμείς τα ξέρουμε (σχεδόν) όλα

Για το Game of Thrones (Παιχνίδι των Θρόνων) έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα από τον πρώτο χρόνο που έκανε την εμφάνισή του στις οθόνες μας, το 2011. Αφιερώματα, συνεντεύξεις, κριτικές και ό,τι μπορεί να αφορά σε ιστορία, πρωταγωνιστές και ανατροπές έχει γραφτεί και συνεχίζει να γράφεται, γιατί μιλάμε για μία σειρά φαινόμενο με 372 (!) βραβεία, εκ των οποίων τα 59 Έμμυ, τα περισσότερα από κάθε άλλη τηλεοπτική σειρά. Το σίγουρο είναι ότι όταν έγραφε τα βιβλία ο Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, όση φαντασία και να είχε (που έχει αποδεδειγμένα απίθανη), αυτό που συνέβη με αυτήν την σειρά δεν έχει προηγούμενο και ξεπερνάει το όνειρο κάθε δημιουργού μυθοπλασίας.

Όσοι την έχετε δει «νιώθετε» τι σας λέω και σας είναι πολύ εύκολο να την ξαναδείτε, εγώ προσωπικά είμαι έτοιμη να τη δω τρίτη φορά και βλέποντας λίγο τα τρέιλερ για να μπω στο κλίμα, με έπιασε ο γνώριμος GOTικός ενθουσιασμός που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι πάλι για κάποιο λόγο δεν την έχετε πιάσει, ποτέ δεν είναι αργά να τη δείτε έστω και τώρα. Γιατί η δημοφιλέστερη σειρά του κόσμου, όπως την έχει χαρακτηρίσει το περιοδικό Time, είναι όλη διαθέσιμη –και οι 8 κύκλοι-

Για τη σειρά δεν χρειάζεται να πω πράγματα που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Τι θα λέγατε να σας αποκαλύψω στοιχεία που μάλλον αγνοείτε, για να τη (ξανα)δείτε με άλλα μάτια; Ξεκινάω αμέσως διάφορες αποκαλύψεις.

Η τελευταία σεζόν για την οποία περιμέναμε κοντά 2 χρόνια πήρε τόσο γιατί η επεξεργασία της (το post-production για τους πιο γνώριμους) χρειάστηκε 42 εβδομάδες, όταν αντίστοιχα στην πρώτη σεζόν χρειάστηκαν 17 εβδομάδες.

Η σειρά γυρίστηκε όχι μόνο σε Βόρεια Ιρλανδία και Κροατία, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, αλλά σε ακόμα 8 χώρες: Ιρλανδία, Σκωτία, Μαρόκο, Μάλτα, Ισπανία, Ισλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά! Μάλιστα, πολλές τοποθεσίες περιλάμβαναν πραγματικά κάστρα, γι’ αυτό και τα σκηνικά πολλές φορές φαίνονται τόσο ρεαλιστικά.

Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε το καστ και τους δημιουργούς, ξέρατε όμως ότι χρειάστηκαν 728 άνθρωποι για να γίνει πραγματικότητα το Game of Thrones;

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπήρχε διαρροή πληροφοριών και spoilers, ο Ian Glen (ο χαρακτήρας του Jorah Mormont), είχε πει στο BBC Radio 5 ότι το καστ έπρεπε να διαβάζει τα σενάρια σε ασφαλή iPad και όχι σε χαρτί που μπορούσε να… ξεφύγει!

Οι περισσότεροι θυμόμαστε το πέρασμα του τραγουδιστή Ed Sheeran που έπαιξε έναν στρατιώτη των Lannister στην 7 η σεζόν. Στη σειρά έκαναν πέρασμα όμως προηγουμένως και άλλοι μουσικοί όπως ο ντράμερ των Coldplay Will Champion που έπαιξε έναν μουσικό στην 3 η σεζόν και το συγκρότημα Sigur Rós που έπαιξε μουσική στον γάμο του αγαπάμεναμισούμε (μία λέξη) Joffrey στην 4 η σεζόν!

Μία από τις πιο γνώριμες εμφανίσεις του αγαπημένου μας Jon Snow είναι αυτή με την κάπα από το Night's Watch. Αυτή λοιπόν η κάπα πριν γίνει πανωφόρι για το πολύ κρύο του βορρά, ήταν ένα χαλί ΙΚΕΑ. Να είναι καλά η σχεδιάστρια κοστουμιών Michele Clapton που έβαλε όλη τη δημιουργικότητά της και μας αποκάλυψε ότι πολλά από αυτά τα πανωφόρια έχουν ως βάση χαλιά ΙΚΕΑ. Μάλιστα μετά από αυτήν την αποκάλυψη, η IKEA δημιούργησε ένα σύνολο οδηγιών για το πώς να μετατρέψετε το χαλί SKOLD σας σε κάπα.

Για το τέλος, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τον Κόκκινο Γάμο αλλά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου επεισόδια και δεν θα κάνω σπόιλερ. Απλά να ξέρετε ότι βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα.

Πρόκειται για την ιστορία της βασιλείας των Targaryen που κατέληξαν σε εμφύλιο πόλεμο, γνωστό ως «Χορό των Δράκων», 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του GΟT. Αυτή η ιστορία, πάλι δια χειρός Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, βασίζεται στο μυθιστόρημα Φωτιά & Αίμα (2018).

Σύμφωνα με την μεγαλύτερη πλατφόρμα ταινιών παγκοσμίως, την Internet Movie Database, το House of The Dragon ήταν η πιο αναμενόμενη πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά της περσινής χρονιάς και δεν είναι τυχαίο που η πρεμιέρα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης, κάνοντας την εφαρμογή HBOmax να… κολλήσει!

Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι φανς περιμένουμε με αγωνία τη συνέχεια.

