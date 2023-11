Ιράκ: Αλλες δυο επιθέσεις με drones εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και συμμάχων τους

Δυο άκαρπες επιθέσεις με drones χθες Τρίτη έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του ABC news), στο ιρακινό Κουρδιστάν, όπου στρατωνίζονται δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ διαβεβαίωσε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι οι χθεσινές επιθέσεις δεν προκάλεσαν «θύματα», ούτε «ζημιές σε υποδομές».

«Τρία drones επιτέθηκαν στον διεθνή συνασπισμό»

Ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και άλλων κρατών, που συμμετέχουν στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, ανεπτυγμένων στο Ιράκ και στη Συρία, αυξήθηκε αλματωδώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

The Islamic Resistance in Iraq targeted four American bases so far within the past hours: ● Al-Harir Airbase near Erbil ● The Conico base in Syria, ● The Green Village in Syria ● The U.S. base in Erbil Intl. Airport. pic.twitter.com/WZIemFzgx2 — Iran Observer (@IranObserver0) November 7, 2023

Χθες το πρωί, σε δυο διακριτές περιπτώσεις, «τρία drones επιτέθηκαν στον διεθνή συνασπισμό», ανέφερε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Στην πρώτη επίθεση, «εναντίον της στρατιωτικής βάσης στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, δυο drones καταρρίφθηκαν», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Κατόπιν, τρίτο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε στο έδαφος, χωρίς να εκραγεί κατά την πρόσκρουση, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε αργότερα χθες τις επιθέσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, δίχως θύματα ή ζημιές, χωρίς ν’ αναφερθεί στο drone που δεν εξερράγη.

Ανάληψη ευθύνης

Την ευθύνη για τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον «του αεροδρομίου της Αρμπίλ» ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μέσω καναλιών στην πλατφόρμα Telegram προσκείμενων στην Τεχεράνη.

Islamic Resistance in Iraq: We’re ready for the next phase of the war pic.twitter.com/y1qU64h5pL — War Intel (@warintel4u) November 5, 2023

Είναι η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές άλλες παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε απρόσμενη επίσκεψή του στη Βαγδάτη την Κυριακή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες» τις επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ. «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τους δικούς μας», διεμήνυσε.

⚡️Al-Mayadeen sources: “The Islamic Resistance in Iraq targets American forces at Erbil Airport with a drone” pic.twitter.com/mhz9Shhamb — ALHAQIQUH (@AHaqiquh) November 6, 2023

Από τη 17η Οκτωβρίου, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ και στη Συρία έγιναν στόχος 38 επιθέσεων με drones ή ρουκέτες, οι οποίες τραυμάτισαν, στις περισσότερες περιπτώσεις ελαφρά, 45 Αμερικανούς, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Πεντάγωνο.

Κατηγορεί το Ιράν

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν για τις ενέργειες αυτές — λέει πως πρόκειται για ιρανικές επιθέσεις «δι’ αντιπροσώπων».

Τις επιθέσεις καταδίκασε ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, που ανέλαβε την εξουσία χάρη στην υποστήριξη συμμαχίας φιλοϊρανικών κομμάτων, υποσχόμενος πως θα διενεργηθούν «έρευνες».

✈️🇺🇸 US’ Erbil Base Attack Footage Surfaces A drone attack on U.S. Forces at Erbil Air Force Base in Northern Iraq was made overnight, according to reports, with at least 1 drone made impact inside the base territory. pic.twitter.com/1AcZFOLI7L — Lester Holt (@holt_lester1) November 7, 2023

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014 εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο συνασπισμός διαβεβαιώνει πως η εμπλοκή του στο Ιράκ περιορίζεται σε βοηθητικό και συμβουλευτικό ρόλο.

