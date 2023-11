Ισραήλ: Ανοίγει ανθρωπιστικό διάδρομο για τους αμάχους στη Γάζα – «Kατευθυνθείτε νότια»

Για τρεις ώρες ανοίγει δίοδος διαφυγής του άμαχου πληθυσμού από τη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, θα επιτραπεί σήμερα στους Παλαιστίνιους να μεταβούν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του εδώ και τρεις εβδομάδες να ενθαρρύνει τους αμάχους να εκκενώσουν την περιοχή κινούμενοι νότια και να αποφύγουν έτσι να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων με στόχο την Χαμάς.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αραβική γλώσσα ο στρατός αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος Σαλάχ αλ Ντιν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πολίτες από τις 13:00 ως τις 16:00 τοπική ώρα.

«Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς φροντίζουν ήδη για την προστασία τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζονται, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό.

Ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει τη Γάζα από τρία σημεία και ουσιαστικά την έχει κόψει στα δύο. Πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι έχει υπό τον έλεγχό του όλους τους δρόμους που συνδέουν τον βορρά, όπου εκτυλίσσονται οι μάχες, με τον νότο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί μετά τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις έχουν ανέλθει σε 9.488. Τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου έχουν φτάσει τις 3.900. Την ίδια ώρα, 2.200 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχουν καταφύγιο και προστασία σε αμάχους.

Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία από την πολιορκημένη Γάζα, ο Τόμας Γουάιτ δήλωσε ότι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 72 υπάλληλοι της UNRWA έχουν επίσης σκοτωθεί.

Περίπου 600.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν βρει καταφύγιο σε κτίρια του ΟΗΕ από την έναρξη του πολέμου.

«Πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ και ζητούν προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Γουάιτ. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένα μέρος που να είναι ασφαλές στη Γάζα αυτή τη στιγμή».

«There is no water.

There is no food.

There is no life.

These are children. Shame on you.

What did we do wrong?»#HearTheirVoices pic.twitter.com/Kuv3OBIT3L

— UNRWA (@UNRWA) November 3, 2023