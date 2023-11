Η ραγδαία βελτίωση του Άλεκ Πίτερς (pic, vid)

Ο Άλεκ Πίτερς τη φετινή σεζόν είναι το βασικό «τεσσάρι» του Ολυμπιακού, μετά την αποχώρηση του Σάσα Βεζένκοφ για το ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, βρίσκεται από πέρσι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και φέτος δείχνει πιο βελτιωμένος, σε πολλά σημεία-κλειδιά της στατιστικής του.

Αυτό γίνεται ξεκάθαρο από τους αριθμούς του, που είναι σαφώς καλύτεροι σε σχέση με πέρσι και συγκεκριμένα στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), όπου το φετινό του 16, τον κατατάσσει τρίτο, στο τοπ-5 τον πιο βελτιωμένων της φετινής Euroleague.

Top 10 EuroLeague players with the biggest PIR increase this season (after Round 6) –

1⃣ Chima Moneke +17.0 PIR

2⃣ Toko Shengelia +13.2 PIR

3⃣ Alec Peters +11.5 PIR

4⃣ Shavon Shields +9.1 PIR

5⃣ Vincent Poirier +9.0 PIR

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 4, 2023