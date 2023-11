Ο Τέιλορ Λότνερ λέει ότι έκανε κωλοτούμπες στη σκηνή με την Τέιλορ Σουίφτ επειδή ένιωθε πολύ νευρικός

Σε μια νέα συνέντευξή του στο The Tonight Show, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην κοινή εμφάνιση του στη σκηνή με την Taylor Swift στο Kansas City του Missouri, όπου έκανε κωλοτούμπες στην σκηνή μετά την πρεμιέρα του μουσικού βίντεο κλιπ «I Can See You» της pop superstar, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί.

Η συναυλία στο Arrowhead Stadium αποτέλεσε μια δημόσια επανένωση για τον Lautner και τη Swift, οι οποίοι υποδύθηκαν ένα ζευγάρι στην ταινία «Valentine’s Day» του 2010 και έβγαιναν μαζί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ένα χρόνο πριν. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πρωταγωνιστής του Twilight είχε άγχος.

«Και είπα: Απλά κάνε κωλοτούμπα, θα πιάσεις το χώρο και θα τελειώσει»

«Κάνω αυτό το περίεργο πράγμα, και δεν βγάζει νόημα, οπότε συγχωρήστε με, όταν φρικάρω και είμαι πολύ νευρικός και χάνω την λογική μουκαι κάνω κατευθείαν κωλοτούμπες». είπε ο 31χρονος Lautner.

«Βγήκα από εκείνη την πόρτα και είδα αυτόν τον διάδρομο και ήταν περίπου 60 μέτρα μακριά στο γήπεδο. Και σκέφτηκα, ‘Πρέπει να περπατήσω όλο αυτό το πράγμα; Αυτό θα είναι τόσο ανυπόφορο», εξήγησε ο Lautner στον οικοδεσπότη Jimmy Fallon. «Και είπα: ‘Απλά κάνε κωλοτούμπα, θα πιάσεις το χώρο και θα τελειώσει».

«Είναι η μεγαλύτερη Swiftie που υπήρξε ποτέ, οπότε δίνει αυτόματα την άδεια»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για το πότε η 33χρονη Swift τον προσέγγισε για πρώτη φορά και του ζήτησε να εμφανιστεί στο μουσικό βίντεο για το «I Can See You», που κυκλοφόρησε στο Speak Now (Taylor’s Version) νωρίτερα φέτος ως ένα από τα επαναηχογραφημένα κομμάτια «From the Vault» του άλμπουμ.

«Ήμουν στο σπίτι. Ήταν ένα πρωί γύρω στις 9 π.μ. Μου τηλεφώνησε ο μάνατζέρ μου και μου είπε: «Δεν θα πιστέψεις ποιος μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί». Και του λέω, «Δεν θα το πιστέψω, οπότε γιατί δεν μου λες εσύ;». Και μου λέει: «Η μάνατζερ της Taylor Swift και ήθελε να δει αν μπορεί να πάρει το νέο σου αριθμό τηλεφώνου και να επικοινωνήσει μαζί σου», είπε ο Lautner.

Και συμπλήρωσε: «Είπα: ‘Εντάξει… είπαν για τι πράγμα;» Μου λέει: «Όχι ακριβώς… θέλεις να μιλήσεις με τη γυναίκα σου [Tay Dome Lautner] γι’ αυτό και να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι εντάξει;». Εν τω μεταξύ, η σύζυγος είναι στην κουζίνα και έχει φρικάρει, κι εγώ λέω: «Όχι, από την αντίδραση της νομίζω ότι θα είναι μια χαρά». Είναι η μεγαλύτερη Swiftie που υπήρξε ποτέ, οπότε δίνει αυτόματα την άδεια».

*Με πληροφορίες από People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram