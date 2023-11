Ισραηλινοί βουλευτές κατέρρευσαν βλέποντας βίντεο από την επίθεση της Χαμάς

Ισραηλινοί βουλευτές καταγράφηκαν σε βίντεο να ξεσπούν σε κλάματα αφότου παρακολούθησαν βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το βίντεο, διάρκειας 43 λεπτών, δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τους Times of Israel, από το γραφείο Τύπου των IDF και δείχνει αμοντάριστα πλάνα από την επίθεση της Χαμάς, πολλά από τα οποία τραβήχτηκαν από κάμερες που είχαν πάνω τους οι μαχητές της οργάνωσης.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ (του ισραηλινού κοινοβουλίου) ανέφερε ότι θέλησε να πραγματοποιηθεί η προβολή του υλικού αυτού ώστε οι βουλευτές «να γνωρίζουν ποιον και τι αντιμετωπίζουν και πόσο δικαιολογείται η στάση μας σε αυτόν τον πόλεμο».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από έναν δημοσιογράφο του I24 δείχνει κάποιους βουλευτές εμφανώς αναστατωμένους να ξεσπούν σε κλάματα στον διάδρομο της Κνεσέτ έξω από την αίθουσα προβολής.

Members of the Knesset, Almog Cohen, Naama Lazimi, Ohad Tal, and former Knesset member Shirley Pinto, left the screening in tears. pic.twitter.com/hdRa0WUerr

— raz_sauber (@raz_sauber) November 1, 2023