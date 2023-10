Γίνεσαι το ταίρι μου αν αγαπάς κι εσύ τον πλανήτη - Ραντεβού στα... οικολογικά

Ο Χαντ Όμπερλι είναι ένα κελεπούρι. Είναι ψηλός, όμορφος και αγαπάει τον έρωτα. «Το να βρίσκομαι στο μέσο ρομαντικών καταστάσεων είναι διασκεδαστικό και συναρπαστικό», λέει ο 29χρονος Νεοϋορκέζος στον Guardian, ενώ βρίσκεται σε ένα από τα πολύ όμορφα πάρκα του Μανχάταν.

«Οι αγαπημένες μου ταινίες είναι οι ρομαντικές κωμωδίες», συμπληρώνει.

Η μεγάλη επιθυμία του Όμπερλι να βρει μια σύντροφο ζωής επισκιάζεται μόνο από τη λαχτάρα του για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, οπότε για τον ίδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό η επόμενη φίλη του να ενδιαφέρεται για την κλιματική κρίση.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αποφάσισε να δοκιμάσει το Love and Climate, μια υπηρεσία για γρήγορα ραντεβού (τα περίφημα speed dates) που αφορά εργένηδες με περιβαλλοντικές ανησυχίες. «Είναι πιο εξειδικευμένο» από τις συνηθισμένες εφαρμογές γνωριμιών, λέει ο ίδιος, δεδομένου ότι όλοι όσοι απευθύνονται σε αυτήν μοιράζονται παρόμοιες πεποιθήσεις και αξίες.

Meet the climate crisis speed-daters: ‘If you don’t love the planet, you won’t be my boo’ https://t.co/xaOPM98Nkp

— Guardian US (@GuardianUS) October 20, 2023