Αεροταξί: Η Κίνα έδωσε «πράσινο φως» σε εταιρεία για τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις

Η Κίνα έδωσε στην εταιρεία EHang Holdings Ltd. το πράσινο φως για να ξεκινήσει τις δοκιμαστικές δραστηριότητες αεροταξί από φέτος, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς τον στόχο της εταιρείας να λανσάρει την πρώτη εμπορική υπηρεσία στον κόσμο χρησιμοποιώντας το φουτουριστικό σκάφος που ίπταται με τη βοήθεια μιας ισχυρής μπαταρίας.

Την Παρασκευή η μετοχή της EHang σημείωσε τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια άνοδο για φέτος, αφότου η εταιρεία δήλωσε ότι το αυτόνομο EH216-S δύο επιβατών εξασφάλισε το πρώτο πιστοποιητικό της Κίνας που σηματοδοτεί την αξιοπλοΐα του από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία με έδρα το Guangzhou του Γκουανγκντόνγκ να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους και να πραγματοποιήσει εναέριες περιηγήσεις σε γραφικές τοποθεσίες όπως η λίμνη Tianchi στην επαρχία Xinjiang και ο κόλπος OH στο Shenzhen.

A closeup of the type certificate of EHang 216-S pilotless two seat eVTOL. So it’s certified under the recently released Part 21 UAV category of CAAC. pic.twitter.com/l9N6WE8BOE — Xin Gou (@chineseflyer) October 14, 2023

Το EH216-S, με τιμή 2,16 εκατομμύρια γιουάν (300.000 δολάρια), έχει οκτώ βραχίονες που προεξέχουν από το κέντρο του εξοπλισμένους με 16 έλικες, και ο καθένας από αυτούς διαθέτει τον δικό του ηλεκτρικό κινητήρα. Μπορεί να ταξιδέψει με περίπου 100 χιλιόμετρα την ώρα για 25 λεπτά, σύμφωνα με την EHang, η οποία αρνήθηκε να πει πόσο μπορεί να κοστίσει μια περιήγηση με ιπτάμενο ταξί.

China officially issued a type certificate for the EHang Intelligent EH216-S UAV system, indicating that the model’s design fully complies with the safety standards and airworthiness requirements of the Civil Aviation Administration of China, pic.twitter.com/eVL1dSLLrB — someone (@Sadenss) October 14, 2023

Η κίνηση της Παρασκευής από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας δίνει στην EHang ένα δυνητικό πλεονέκτημα έναντι ενός πολυπληθούς πεδίου ανταγωνιστών της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που προσπαθούν κι αυτοί για την τήρηση αυστηρών οδηγιών πιστοποίησης και τη λήψη ανάλογων πιστοποιητικών.

Τα εναέρια ταξί που βρίσκονται υπό ανάπτυξη χρησιμοποιούν πολλές νέες τεχνολογίες — συμπεριλαμβανομένων μπαταριών για την τροφοδοσία του σκάφους και καινοτόμων υλικών — που τα καθιστούν πιο περίπλοκα για την αξιολόγηση των ρυθμιστικών αρχών.

China’s aviation industry has issued the standard safety certificate for a self-driving flying taxi. The two seat flying car is produced by U.S. listed hightech company EHang

pic.twitter.com/mAlXMlrjbk — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) October 13, 2023

«Η απόκτηση πιστοποιητικού σημαίνει ότι έχουμε ένα εισιτήριο για να καταστούμε κερδοφόροι», δήλωσε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EHang, Hu Huazhi.

«Μας δίνει επίσης πλεονεκτήματα πρώτης κίνησης σε σύγκριση με τις ΗΠΑ».

Η μετοχή της EHang σημείωσε άνοδο έως και κατά 51% από το τελευταίο κλείσιμο στις 6 Οκτωβρίου, με το μεγαλύτερο ενδοημερήσιο κέρδος τους από τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ η αξία της εταιρείας αποτιμάται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι προγραμματιστές των λεγόμενων eVTOL, ή ηλεκτρικών οχημάτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, έχουν βιώσει αρκετές αποτυχίες που υπογραμμίζουν τις προκλήσεις ασφάλειας που συνεπάγεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των αεροταξί.

Άλλες εταιρείες που στοχεύουν στην πιστοποίηση βραχυπρόθεσμα είναι οι Joby Aviation Inc. και Archer Aviation Inc. στις ΗΠΑ και η γερμανική Volocopter Gmbh, η οποία στοχεύει να λειτουργήσει μια σχετική υπηρεσία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το επόμενο έτος.

Τα αρχικά μοντέλα από καθεμία από αυτές τις εταιρείες απαιτούν πιλότο, σε αντίθεση με το EH216-S. Η Archer συνεργάζεται με τη θυγατρική Wisk της Boeing Co. για τη μελλοντική τεχνολογία αυτόνομων πτήσεων.

Σκληρές προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά

Οι εταιρείες έχουν σημαντικές απώλειες κεφαλαίων στην προσπάθειά τους να καταστήσουν αξιόπλοα τα σκάφη τους στην αγορά. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές ακολουθούν μια προσεκτική προσέγγιση. Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι δεν περιμένει να δει αεροταξί πάνω από πόλεις των ΗΠΑ πριν από το 2028. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Archer, από τη μεριά του, είχε δηλώσει στους Financial Times τον Ιούνιο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν «εξαιρετικά δύσκολη» την έλευση των αεροταξί στην Ευρώπη.

Ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Kittyhawk του συνιδρυτή της Google, Larry Page, αναγκάστηκαν να σταματήσουν την προσπάθειά τους.

Η Κίνα έχει θέσει την ανάπτυξη των eVTOL ως προτεραιότητα. Εάν οι δοκιμές της πληρούν τα ρυθμιστικά πρότυπα της χώρας, η EHang θα αποκτήσει έσοδα και θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα ιστορικό, καθώς αναζητά πιστοποιήσεις και αλλού.

Αυτή την εβδομάδα, οι κινεζικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής και της CAAC, τόνισαν τη σημασία των eVTOL στο σχέδιό τους για την ανάπτυξη του φιλικού προς το περιβάλλον αεροδιαστημικού τομέα της χώρας έως το 2035.

Η EHang ανακοίνωσε ότι έχει λάβει προπαραγγελίες για 100 αεροσκάφη EH216-S εντός της Κίνας και προπαραγγελίες για περισσότερα από 1.200 τέτοια οχήματα από αγορές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Μαλαισίας και της Ινδονησίας.

Πηγή: ΟΤ