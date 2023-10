Ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι influencers που βγάζουν λεφτά με το τσουβάλι

Οι influencers, οι streamers και οι vloggers είναι όλοι τους δημιουργοί περιεχομένου λόγου, εικόνας και βίντεο που αν καταφέρουν να προσελκύσουν τα πλήθη έχουν εξασφαλίσει δια παντός τα προς το ζην και ακόμα περισσότερα.

«Οι influencers τυγχάνουν σήμερα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από το κοινό τους από ότι οι διαφημίσεις. Μπορούν να πουλήσουν τα προιόντα τους μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι αυτοί που μπορούν να συγκεντρώσουν για μια κοινωνική δράση τόσους ανθρώπους να οδηγήσουν μια μεγαλούπολη να κατεβάσει ρολά», σχολιάζει στο Forbes η Έριν Λανούτι, επικεφαλής αξιωματούχος καινοτομίας στην μεγάλη διαφημιστική εταιρεία Omnicom PR Group.

Το top 10 που ακολουθεί το κοινό και επενδύουν οι διαφημιστές

Από τους 50 κορυφαίους δημιουργούς με 2.6δισ. ακολούθους και κέρδη περίπου 700εκατ. δολάρια, τους συγκέντρωσε για δεύτερη φορά φέτος το αμερικανικό περιοδικό, οι 10 top influencers είναι οι ακόλουθοι. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι μέχρι φέτος σημειώθηκε αύξηση των κερδών τους κατά 20%, ενώ οι εταιρείες επένδυσαν πάνω τους το εκπληκτικό ποσό των 21δισ. δολαρίων για να βγάλουν πολλά περισσότερα.

Τζίμμυ Ντόναλντσον (Mr. Beast)

Κέρδη: 82εκατ. δολάρια

Ακολούθοι: 312εκατ.

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ακολούθους, μια βάση θαυμαστών που πλησιάζει σε μέγεθος τον πληθυσμό των ΗΠΑ, ο MrBeast έγινε διάσημος με τα υψηλής παραγωγής βίντεο του για το πως μπορεί κάποιος να επιβιώσει στην Ανταρκτική για 50 ώρες ή να φτιάξει ένα εργοστάσιο σοκολάτας Wonka.

Ολάιντε Ολατούντζι (KSI)

Κέρδη: 24εκατ. δολάρια

Ακολούθοι: 112εκατ.

Ο Ολάιντε Ολατούντζι, γνωστός ως KSI, ξεκίνησε με το YouTube το 2009, κάνοντας βίντεο αντίδρασης σε παιχνίδια FIFA, και έκτοτε έχει προσελκύσει εκατομμύρια οπαδούς με το οξυδερκές χιούμορ του. Έκτοτε από κωμικός έγινε ράπερ και μετά μποξέρ και τώρα υποψήφιος για τη λίστα Forbes.

Τζέικ Πολ

Κέρδη: 34εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 66εκατ.Πρώην σταρ του Vine και νυν σταρ του YouTube, ο Τζέικ Πολ έγινε γνωστός για τα επικίνδυνα ακροβατικά που κάνει και τις πολλές αντιπαραθέσεις στις οποίες εμπλέκεται. Γιατί μπορεί να εντυπωσιάζει τρώγοντας τροφή σκύλου, αλλά προβληματίζει με τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Ρετ και Λινκ

Κέρδη: 35εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 51εκατ.

Κολλητοί φίλοι από το δημοτικό σχολείο, οι δύο πρώην μηχανικοί – Ρετ Τζέιμς ΜακΛάφιν και Τσαρλς Λίνκολν «Λινκ» Νιλ ΙΙΙ, όπως είναι τα πραγματικά τους ονόματα- άρχισαν να ανεβάζουν κωμικά βιντεάκια στο YouTube το 2006. Σήμερα, έχουν την εταιρεία ψυχαγωγίας Mythical με έδρα την Καλιφόρνια, που δημιουργεί διάφορες εκπομπές και απασχολεί περισσότερα από 100 άτομα.

Τσάρλι Ντ’Αμέλιο

Κέρδη: 23εκατ. δολάρια

Ακολούθους: 213εκατ.

Η Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο είναι η κορυφαία γυναίκα δημιουργός του TikTok. Η γεννημένη στο Κονέκτικατ viral σταρ έγινε το πρόσωπο της Prada, ενώ έχει συνάψει προσοδοφόρες συνεργασίες με εταιρείες όπως η Amazon, η CeraVe και η SKIMS. Το άρωμα της με το εύστοχο όνομο, Γεννημένη Ονειροπόλα (Born Dreamer) ξεπουλά σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ η συλλογή ρούχων που λάνσαρε με την αδελφή της Ντίξι (στη θέση 18 της ίδιας λίστας) πάει εξαιρετικά.

Λόγκαν Πολ

Κέρδη: 21εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 74εκατ.

Ο Λόγκαν και ο αδελφός του Τζέικ Πολ έγιναν για πρώτη φορά viral στην καταργημένη πλέον πλατφόρμα Vine, όπου πόσταραν vlog, χάριζαν iPhones και προκαλούσαν διασημότητες όπως ο Κέβιν Χαρτ. Στο YouTube απέκτησε μεγαλύτερη φήμη, επικρίθηκε σοβαρά για περιεχόμενο με έλλειψη ευαισθησίας, αλλά καταφερε νε υπογράψει και πάλι συμβόλαιό με το WWE για να προωθήσει τη μάρκας ενυδάτωσης Prime μαζί με τον προαναφερόμενο «συνάδελφο» του, KSI.

Έλιοτ Τέμπελε

Κέρδη: 30εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 17εκατ.

Ο Έλιοτ Τέμπελε (F*ckJerry) είναι ο αυθεντικός βασιλιάς των μιμίων και δημιουργός του επιτραπέζιου παιχνιδιού What Do You Meme, το οποίο κυκλοφορεί σε εθνικό επίπεδο στα καταστήματα Target, Walmart και Amazon. Τα χρήματα όμως γηεμίζουν τις τσέπες του και από την ενασχόληση του με το αλκοόλ και συγκεκριμένα από τη συμφωνία που σύναψε με τη διάσημη μάρκα τεκίλας Juja.

Έμμα Τσάμπερλεϊν

Κέρδη: 20εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 28εκατ.

Εγκατέλειψε το λύκειο και άρχισε να γυρίζει βίντεο για το YouTube στο σπίτι της μητέρας της, μια απόφαση που προφανώς απέδωσε πολλούς καρπούς, αφού μετρά ήδη 27,9 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα. Διάσημη για το στεγνό χιούμορ της, κατάφερε να μετατρέψει το πάθος της για τη μόδα σε μια lifestyle αυτοκρατορία και να είναι η πρώτη που σύναψε συμφωνία πολλών μηδενικών με τον οίκο Louis Vuitton.

Ματ Ράιφ

Κέρδη: 25εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 22εκατ.

Ο Ματ Ράιφ είναι ένας κωμικός «stand up» που βρίσκεται στη σκηνή εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, αλλά έγινε περισσότερο γνωστός το 2020, όταν άρχισε να πουλά τα live σόου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο που τον δείχνει να αστειεύται με μια γυναίκα θαυμάστρια του στο TikTok έγινε viral με αποτέλεσμα σήμερα να έχει πουλήσει περισσότερα από 750.000 εισιτήρια για τη διεθνή περιοδεία του.

Μπρεντ Ριβέρα

Κέρδη: 17.5εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 96εκατ.

Ο Μπρετ έχει κατακτήσει διάφορες κοινωνικές πλατφόρμες, με μία από τις αρχικές να είναι το Vine, πριν μετακινηθεί στο YouTube και τέλος στο TikTok, όπου τα κωμικά του βίντεο, συχνά με τη συμμετοχή της αδελφής του, Λέξι, να προσλκύουν πάνω από 50εκατ. ακολούθους. Όχι μόνο δημιουργός, αλλά και επιχειρηματίας έχει συνάψει συμφωνίες με εταιρείες όπως τα Starbucks, το Xbox και η Prada.

.