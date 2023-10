Ρωσία: Καταρρίψαμε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την Κριμαία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα στη χερσόνησο της Κριμαίας «εντόπισε και κατέστρεψε» δύο ουκρανικούς πυραύλους S-200, αποτρέποντας δύο επιθέσεις που εξαπέλυσε το Κίεβο με διαφορά τεσσάρων ωρών, χθες Σάββατο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο δεν διευκρίνισε σε ποιες περιοχές της Κριμαίας καταρρίφθηκαν οι πύραυλοι. Η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας το 2014.

The Russian MoD claims it shot down a S-200 missile over Crimea. Earlier today, they said the same about the first attack on Dzhankoy. pic.twitter.com/jc29cmCaAq

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023