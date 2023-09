Αυτοί είναι οι 30 υποψήφιοι για την «χρυσή» μπάλα (pic)

Για ακόμη μία χρονιά το France Football έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 30 παικτών που είναι υποψήφιοι για το βραβείο της «χρυσής» μπάλας.

Το όνομα του περσινού νικητή Καρίμ Μπενζεμά συγκαταλέγεται μέσα στη λίστα, με τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Λιονέλ Μέσι να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψηφίους.

Για πρώτη φορά μετά το 2004, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσιάζει από τη λίστα, με τον Μέσι να επιστρέφει από την περσινή του απουσία. Η ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της περσινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα:

Γιόσκο Γκβάρντιολ – Λειψία/Μάντσεστερ Σίτι

Αντρέ Ονάνα – Ίντερ/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Καρίμ Μπενζεμά – Ρεάλ Μαδρίτης/Αλ Ιτιχάντ

Τζαμάλ Μουσιάλα – Μπάγερν Μονάχου

Μοχάμεντ Σαλάχ – Λίβερπουλ

Τζουντ Μπέλινγκχαμ – Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης

Μπουκάγιο Σάκα – Άρσεναλ

Ραντάλ Κόλο Μουανί – Άιντραχτ Φρανκφούρτης/Παρί Σεν Ζερμέν

Κέβιν Ντε Μπρόινε – Μάντσεστερ Σίτι

Μπερνάρντο Σίλβα – Μάντσεστερ Σίτι

Κβίτσα Κβαρατσχέλια – Νάπολι

Εμιλιάνο Μαρτίνες – Άστον Βίλα

Ρούμπεν Ντίας – Μάντσεστερ Σίτι

Νικολό Μπαρέλα – Ίντερ

Έρλινγκ Χάαλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

Μάρτιν Όντεγκααρντ – Άρσεναλ

Ιλκάι Γκουντογκάν – Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα

Γιασίν Μπόνο – Σεβίλλη/Αλ Χιλάλ

Χούλιαν Άλβαρες – Μάντσεστερ Σίτι

Βινίσιους – Ρεάλ Μαδρίτης

Ρόδρι – Μάντσεστερ Σίτι

Αντουάν Γκριζμάν – Ατλέτικο Μαδρίτης

Λιονέλ Μέσι – Παρί Σεν Ζερμέν/Ίντερ Μαϊάμι

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι – Μπαρτσελόνα

Λαουτάρο Μαρτίνες – Ίντερ

Κιμ Μιν-Τζε – Νάπολι/Μπάγερν Μονάχου

Λούκα Μόντριτς – Ρεάλ Μαδρίτης

Κιλιάν Μπαπέ – Παρί Σεν Ζερμέν

Βίκτορ Οσιμέν – Νάπολι

Χάρι Κέιν – Τότεναμ/Μπάγερν Μονάχου

Ακόμη δόθηκαν στη δημοσιότητα οι λίστες για το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, του καλύτερου παίκτη κάτω των 21, αλλά και της Χρυσής Μπάλας γυναικών.

HERE ARE ALL THE BALLON D’OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023