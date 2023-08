Τίποτα δεν τον σταματά στη μάχη του ενάντια στον χρόνο. Τι κι αν πριν από ένα μήνα παραδέχτηκε πως οι μεταγγίσεις πλάσματος από το αίμα του 17χρονου γιου του δεν έφεραν τα αποτελέσματα που περίμενε, ο μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει ακάθεκτος.

Μέσω μιας ανάρτησής του στο Twitter ανακοίνωσε πως αυτή την περίοδο υποβάλλεται σε θεραπεία αναζωογόνησης του πέους του.

Ο 45χρονος, ο οποίος κέρδισε εκατομμύρια από την διαδικτυακή πλατφόρμα πληρωμών του Braintree, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιστοποιήσει την υγεία του και να πηγαίνει τον χρόνο όλο και πιο πίσω.

Γνωστός για τη λήψη δεκάδων συμπληρωμάτων καθημερινά, ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία με ηλεκτροσόκ για να βελτιώσει τις στύσεις του.

«Ξεκίνησα την θεραπεία αναζωογόνησης του πέους. Η θεραπεία είναι με ηλεκτροσόκ τρεις φορές την εβδομάδα και κοστίζει 1.000-2.000 λίρες» εξήγησε ο Τζόνσον.

Started first penis rejuvenation therapy:

Focused shockwave therapy

6 treatments, 3x/wk

Cost $1-2k

Evidence: multiple randomized controlled trials showed that shockwave therapy improves erectile dysfunction. We are testing whether it improves total time nighttime erections,… https://t.co/pEqXA9ORNQ

— Zero (@bryan_johnson) August 16, 2023