Ομολογία ήττας, από τον μεγιστάνα, Μπράιαν Τζόνσον, από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που αναζητά το ελιξήριο της νεότητας και έγινε viral, για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να σταματήσει το γήρας.

Ο 45χρονος εκατομμυριούχος διευθυντής τεχνολογίας, προσπαθούσε να γίνει νεότερος κάνοντας μεταγγίσεις πλάσματος από εφήβους, μεταξύ των οποίων και ο 17χρονος γιος του Τάλματζ. Κάτι που έκανε και ο 70χρονος πατέρας του εκατομμυριούχου Ρίτσαρντ.

Περίπου δύο μήνες μετά την θεραπεία ανακύκλωσης αίματος, μεταξύ των τριών, ο μεγιστάνας παραδέχτηκε ότι το σχέδιο «blood boy» δεν είχε κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

«Δεν ανιχνεύθηκαν κάποια οφέλη» έγραψε στο twitter, όπου ενημερώνει ότι και από τους τρεις ελήφθη ένα λίτρο αίματος με το πλάσμα αίματος του 17χρονου Τάλματζ να «επιστρέφει» στις φλέβες του πατέρα του και το πλάσμα αίματος του 45χρονου Τζόνσον να μεταγγίζεται στις φλέβες του 70χρονου πατέρα του.

«Το πλάσμα από νεαρότερους μπορεί να είναι ωφέλιμο για μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα ή υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση μου δεν με ωφέλησε» έγραψε ο Τζόνσον.

Discontinuing therapy: completed 6, 1L young plasma exchanges. 1x/mo (1 w/ my son). Evaluated biomarkers from biofluids, devices and imaging, no benefits detected.

Young plasma exchange may be beneficial for biologically older populations or certain conditions. Does not in my…

— Zero (@bryan_johnson) July 5, 2023