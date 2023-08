Για τέταρτη μέρα μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Τενερίφη, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και το Σάββατο, καθώς η φωτιά που καίει στο βόρειο τμήμα του νησιού παραμένει εκτός ελέγχου, αλλά οι φλόγες δεν έχουν μέχρι στιγμής φτάσει σε μεγάλες τουριστικές περιοχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των Καναρίων Νήσων δήλωσαν ότι περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις, μια κατακόρυφη αύξηση από τις 4.500 εκκενώσεις που έγιναν την Παρασκευή, σημειώνει το πρακτοτείο Reuters.

Περίπου 11 πόλεις στην Τενερίφη έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά.

Τεράστιες φλόγες φώτισαν τον ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Σάββατο ελικόπτερα εθεάθησαν να ρίχνουν νερό σε περιοχές κοντά σε σπίτια, όπου μαύρος καπνός υψωνόταν στον αέρα.

