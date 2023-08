Την εκκένωση τεσσάρων χωριών στο νησί Τενερίφη των Κανάριων Νησιών διέταξαν σήμερα, Τετάρτη, οι ισπανικές αρχές, μετά το ξέσπασμα δασικής πυρκαγιάς σε φυσικό πάρκο γύρω από το ηφαίστειο Τέιδε.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ, μαινόταν σε δασώδη περιοχή σε απότομα φαράγγια στο βορειοανατολικό τμήμα της Τενερίφης, καθιστώντας πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

«Η φωτιά αυτή έχει τεράστιο δυναμικό, ζητήσαμε επιπλέον μέσα», δήλωσε η Ρόσα Νταβίλα , πρόεδρος του συμβουλίου της Τενερίφης, στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. «Επηρεάζει κυρίως το (εθνικό πάρκο) Κορόνα Φορεστάλ, υπάρχουν πολλά πεύκα και δάσος. Είναι μια απόκρημνη περιοχή και τα αεροπλάνα είναι απαραίτητα».

Ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού υπερίπτανται της περιοχής, όπως μετέδωσε το Canarias Radio. Τα χωριά Αράτε, Τσιβισάγια, Μέδια Μοντάνια και Αχαφόνα έχουν εκκενωθεί, ανέφερε.

Spanish authorities ordered the evacuation of four villages on the Canary island of Tenerife after a wildfire broke out in the nature park surrounding the Mount Teide volcano https://t.co/EYy2kVtvO5 pic.twitter.com/SajOnArH4T

