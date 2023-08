Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για δεύτερη μέρα προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορεινό εθνικό πάρκο στην Τενερίφη, με τις Αρχές να απομακρύνουν τουλάχιστον 3.800 ανθρώπους.

Η περίμετρος της φωτιάς έφτασε τα 31 χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων, κατακαίοντας και περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε απόκρημνα φαράγγια, κοντά στο ηφαίστειο του όρους Τέιδε – του ψηλότερου βουνού της Ισπανίας – εμποδίζοντας την πρόσβαση στην περιοχή και καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ισπανικού νησιού με σύννεφα καπνού και στάχτη.

«Όταν βγαίνεις έξω, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Νιώθεις σαν κάτι να έχει κολλήσει στο λαιμό σου», είπε η 37χρονη Άλμπα Χιλ, κάτοικος του χωριού Λα Εσπεράνθα, όπου οι Αρχές διέταξαν τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού. Η Χιλ μαζί με την οικογένεια της ξαγρύπνησαν μέχρι τις 4 το πρωί, ανησυχώντας για τις φλόγες που έκαιγαν το βουνό.

Η φωτιά που ξέσπασε χθες, Τετάρτη, στην Τενερίφη έχει ήδη κάψει 6.425 στρέμματα.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/fE6pW0TXzm

— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2023