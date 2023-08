Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής καθώς λεωφορείο πήρε φωτιά στη μέση του δρόμου.

Συγκεκριμένα, το λεωφορείο ξεκίνησε να φλέγεται στον αυτοκινητόδρομο General Paz της πρωτεύουσας της Αργεντινής και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της αστυνομίας της πόλης.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο λεωφορείο και το κατέστρεψε εντελώς.

Μάλιστα οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην άσφαλτο λόγω της διαρροής καυσίμων, εμποδίζοντας τη διέλευση άλλων οχημάτων, ενώ οι επιβάτες βγήκαν τρέχοντας και πανικόβλητοι από το φλεγόμενο όχημα.

Μάλιστα κάποιοι σκαρφάλωσαν σε μικρό λόφο που βρισκόταν δίπλα στο λεωφορείο στην προσπάθειά τους να σωθούν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στο λεωφορείο προκλήθηκε από κάποια μηχανική βλάβη. Κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023