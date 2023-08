Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή, καθώς η μεγαλύτερη πόλη στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο (…) δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, διατάσσοντας την εκκένωση της πόλης 20.000 κατοίκων ως αύριο το μεσημέρι.

Σχεδόν 168.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά από την έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών, που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και αυτές τις μέρες μαίνονται στα Βορειοδυτικά Εδάφη, περιοχή με επιφάνεια διπλάσια από αυτή της μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου καταμετρώνται 230 ενεργά μέτωπα.

No place is «safe» anymore. #ClimateCrisis

Fort Smith, Canada 😢

«Military airlifts hundreds to safety from fires in Northwest Territories» https://t.co/FSqUY7rcNBpic.twitter.com/vGY2TDC2BR

— Parents For Future #EndFossilFuels – 15.09. 🪧🛢️❌ (@parents4future) August 16, 2023