Το ατύχημα με τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας εντός της σιδηροδρομικής σήραγγας Gotthard στην Ελβετία, μήκους 57 χιλιομέτρων, προκαλεί προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών της χώρας αλλά και της Ευρώπης καθώς αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες εμπορικές διόδους στη Γηραιά Ήπειρο.

Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από τον Βορά στον Νότο της Ελβετίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν για μεγάλο διάστημα την εναλλακτική διαδρομή που διαρκεί περισσότερο, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι μεταφορές εμπορευμάτων και φορτίων καθώς το τούνελ συνδέει τη Γερμανία με την Ιταλία.

Το 2022, περισσότερα από τα δύο τρίτα της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης μέσω των Άλπεων πέρασαν από τη σήραγγα, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση.

Τα δεκαέξι βαγόνια που εκτροχιάστηκαν την περασμένη Πέμπτης παρέμειναν κολλημένα μέσα στη στη νότια περιοχή του Ticino, δήλωσε την Τετάρτη η Εθνική Σιδηροδρομική Εταιρεία SBB, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο οι ζημιές ήταν σημαντικές. Οι εικόνες έδειχναν, μεταξύ άλλων, σπασμένα μπουκάλια κρασιού διασκορπισμένα κατά μήκος των γραμμών.

BREAKING: streetparade pre party held in the gotthard train tunnel. pic.twitter.com/EWgN9iXMPG

Images inside #Gotthard base tunnel show it strewn with food products from the derailed freight train.

Will not be pleasant if it rots on the summer temperatures. pic.twitter.com/7eqOw581HG

— Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) August 11, 2023