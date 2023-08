Ο υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού Φερνάντο Βιγιαβισένσιο έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς κατά την έξοδό του από προεκλογική εκδήλωση στο Κίτο, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όπου το κεντρικό διακύβευμα είναι η διολίσθηση της χώρας στη βία και την εγκληματικότητα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Βιγιαβισένσιο, πρώην δημοσιογράφο που έχει εργαστεί για την εφημερίδα Guardian και είχε μιλήσει ανοιχτά για τις φερόμενες σχέσεις μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της πολιτικής, να περιβάλλεται από υποστηρικτές και να συνοδεύεται από φρουρούς ασφαλείας σε ένα όχημα που τον περίμενε, όταν ακούγονται πυροβολισμοί.

Επικρατεί πανικός με τον κόσμο να πέφτει στο έδαφος για να καλυφθεί, ενώ όπως έγινε γνωστό άλλα εννέα άτομα τραυματίστηκαν μεταξύ των οποίων ένας υποψήφιος για το εθνικό κοινοβούλιο και δύο αστυνομικοί.

Horrifying News: Ecuadorian Presidential Candidate Fernando Villavicencio Assassinated. The shocking incident leaves a nation in shock. As the video captures the chaotic aftermath, our hearts go out to the people of Ecuador. 🕊️💔 #InMemoriam #EcuadorStrong

