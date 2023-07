Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, χθες Παρασκευή, στην πόλη Καμπούε της κεντρικής Ζάμπιας.

Νεκροί είναι ο οδηγός και άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου επιχειρούσε επικίνδυνη προσπέραση και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρέι Χαμούνγκα.

Four people have died in an accident involving a Likili bus and a truck near Amadous Farm, along the Great North Road in Kabwe District of Central Province, Police officials say.https://t.co/ZlN9tCjpvO

— Zambia Monitor (@zambiamonitor) July 28, 2023