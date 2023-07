Συγκεκριμένα, στη διάρκεια συνόδου κορυφής Αφρικανών ηγετών που διοργάνωσε ο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη αυτή την εβδομάδα, ο πατριάρχης Μόσχας, αφού ανέβηκε στο βήμα, χρησιμοποίησε για τον Ρώσο πρόεδρο όχι το δικό του πατρώνυμο, αλλά εκείνο του… Ιβάν του Τρομερού.

Στη Ρωσία, συνηθίζεται να αποκαλείται κάποιος συχνά με το μικρό του όνομα και το πατρώνυμο – που προέρχεται από το όνομα του πατέρα τους – και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο μεσαίου ονόματος, ως τρόπος αναγνώρισης δηλαδή κάποιου χωρίς να χρησιμοποιείται το επώνυμό του.

Συγκεκριμένα, ο Κύριλλος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στα ρωσικά: «Ο εξοχότατος Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς…εε, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Σημειώνεται ότι υπό την εξουσία του Ιβάν του Τρομερού, τον 16ο αιώνα, η εξουσία της Μόσχας σταθεροποιήθηκε επί των ρωσικών εδαφών και επεκτάθηκε προς τα ανατολικά.

Αφού ο Κύριλλος έκανε το προφανές λάθος, ο Πούτιν διακρίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χαμογελά ειρωνικά προτού κουνήσει απαλά το κεφάλι, φαινομενικά αδιάφορος από το λάθος.

Chief Russian Orthodox Patriarch Kirill called Putin the wrong patronymic.

Putin did not look thrilled. pic.twitter.com/6mI9Q6DBox

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 27, 2023