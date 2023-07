Περίπου εκατόν πενήντα πυροσβέστες, με την υποστήριξη αεροσκαφών, κατέβαλαν προσπάθειες χθες Πέμπτη (27/7) να ελέγξουν πυρκαγιά σε δασική έκταση στο κροατικό νησί, Τσιόβο τη δεύτερη στις ακτές της βαλκανικής χώρας στην Αδριατική αυτή την εβδομάδα.

Ισχυροί άνεμοι περιέπλεξαν την επιχείρηση, κοντά στο Σπλιτ, τουριστική πόλη, πάντως δεν απειλήθηκαν κατοικίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις χθες.

BREAKING: Huge forest fire on the island of Ciovo in Croatia. pic.twitter.com/jABgv7l71S

Άλλη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε κοντά στην μεσαιωνική πόλη Ντουμπρόβνικ, τουριστικό μαγνήτη, στις αρχές της εβδομάδας, τέθηκε υπό έλεγχο προχθές Τετάρτη.

🇭🇷Fires continue in Europe, in this case we are in Ciovi, an island in Croatia. pic.twitter.com/7jcn2zSVtH

— F.M NEWS (@fmnews__) July 27, 2023