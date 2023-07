Βίαιο τέλος έλαβε η χαρά ενός ζευγαριού από την Τουρκία, καθώς την ημέρα που γιόρταζαν τον αρραβώνα τους, η γυναίκα έπεσε από γκρεμό 30 μέτρων με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Η 39χρονη Γιεσίμ Ντεμίρ με τον αρραβωνιαστικό της Νιζαμεντίν Γκουρσού βρίσκονταν σε διακοπές στο Τσανάκαλε, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης το ζευγάρι είχε ανέβει σε μια πλαγιά προκειμένου να γιορτάσει με θέα το ηλιοβασίλεμα την πρόταση γάμου που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του άντρα όλα συνέβησαν όταν πήγε να πάρει τα απαραίτητα για το πικνικ από το αυτοκίνητό του και ξαφνικά άκουσε μια κραυγή.

