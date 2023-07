Ένα ζευγάρι από το Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται για την απαγωγή και τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό 18χρονης.

Οι Αρχές συγκεκριμένα ανέφεραν πως την είχαν αλυσοδεμένη στο κρεβάτι και την κακοποιούσαν για εβδομάδες.

Ο 31χρονος Jose Reyes και η 29χρονη Jaqueline Macias αφού το φερόμενο θύμα κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι τους στο Χιούστον μέσω ενός παραθύρου την Κυριακή το βράδυ προτού τρέξει από πόρτα σε πόρτα για να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες, ανέφερε το τοπικό δίκτυο Fox 29.

Η 18χρονη είπε στις Αρχές ότι είχε συναντήσει τον Reyes πριν ένα μήνα, σε άγνωστη τοποθεσία και την έπεισε να πάει σπίτι του. Μόλις αυτό συνέβη η νεαρή γυναίκα κρατήθηκε αιχμάλωτη σε ένα δωμάτιο για περίπου 30 ημέρες.

31-year-old Jose Reyes and 29-year-old Jacueline Macias who were arrested and booked into the Harris County Jail, charged with Kidnapping. https://t.co/z7pJySbpuF

«Κάποια στιγμή αφού ουσιαστικά άρχισαν να την κρατούν παρά τη θέλησή της, άρχισαν να της επιτίθενται σεξουαλικά. Απλά ένα πολύ, πολύ κακό πράγμα» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ο αστυφύλακας της κομητείας Χάρις Μαρκ Χέρμαν.

Όταν το θύμα συνειδητοποίησε ότι το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει το σπίτι του την Κυριακή το βράδυ, κατάφερε να ξεφύγει από τα δεσμά της και να τραπεί σε φυγή από το παράθυρο, είπαν οι αστυνομικοί.

