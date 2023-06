Σοκ προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τη σύλληψη ενός φερόμενου ως βιαστή παιδιών υπό την επήρεια αλκοόλ, ο οποίος είχε έξι μικρά αγόρια και κορίτσια στο αυτοκίνητό του μαζί με άδεια μπουκάλια τεκίλας και ουίσκι.

Ο Jeremy Guthrie συνελήφθη πέρυσι σε αυτοκινητόδρομο του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, ενώ οδηγούσε επικίνδυνα και η αστυνομία ανακάλυψε τα παιδιά, ένα από τα οποία φέρεται να βίασε και να άφησε έγκυο, αφού τα γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό από την κάμερα σώματος αστυνομικού από τις 5 Ιουλίου 2022 δείχνει τον 41χρονο τότε Guthrie να οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο και να συμπεριφέρεται ασυνάρτητα.

Όταν η αστυνομία πλησίασε το αυτοκίνητο, έκπληκτη το βρήκε γεμάτο νεαρά αγόρια και κορίτσια, τα οποία ο Guthrie ισχυρίστηκε ότι ήταν «φίλοι του» και επέμεινε ότι ήταν όλοι τους 18 ετών.

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μαζί με έξι κατηγορίες κακοποίησης παιδιών. Ο Guthrie κατηγορήθηκε επίσης για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Το κορίτσι απέβαλε κατά τη διάρκεια ενός έτους σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη στα χέρια του.

Η δίδυμη αδελφή του κοριτσιού βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο. Φέρεται να της έστελνε άσεμνα μηνύματα, ενώ είναι ύποπτος και για τον βιασμό της.

«Με αηδιάζει. Είμαι εξοργισμένη με αυτό που έκανε στις εγγονές μου», δήλωσε η γιαγιά των κοριτσιών στο KRQE News 13. «Είναι απλά ένας πολύ, πολύ άρρωστος άνθρωπος».

Ο Guthrie είναι ύποπτος για τον βιασμό τουλάχιστον ενός ακόμη ανήλικου κοριτσιού, σύμφωνα με την Albuquerque Journal.

Στα πλάνα από τη σύλληψή του, ο Guthrie φαίνεται να προσπαθεί να βρει το πορτοφόλι του αφού η αστυνομία του ζήτησε την άδεια οδήγησης. «Εκεί είναι το πορτοφόλι σου, ανάμεσα στα πόδια σου», είπε ο αστυνομικός.

Accused child rapist Jeremy Guthrie pulled over for DUI with 6 kids in his car, claims they’re his ‘friends’: disturbing video https://t.co/c1c01dhkWe pic.twitter.com/yTeguCrrIA

— New York Post (@nypost) June 30, 2023