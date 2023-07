Ενας εκπρόσωπος της Βάγκνερ και ένας από τους κορυφαίους ηγέτες της ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ίδιο ουσιαστικά περιεχόμενο: θα υπερασπιστούν την πατρίδα και θα υποστηρίξουν τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες της Ρωσίας (φωτογραφία, επάνω, από Belarusian Defense Ministry).

Η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική οργάνωση επέστρεψε και φαίνεται να τοποθετείται ώστε να παίξει στρατηγικό ρόλο για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Επιλέχθηκε νέος επικεφαλής της και πρόκειται για τον Αντρέι Τρόσεφ, βετεράνο του ρωσικού στρατού με εξαιρετική παρασημοφόρηση, συνταγματάρχη, 70 ετών, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Συρία όπου συμμετείχε άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το ψευδώνυμό του είναι «γκριζομάλλης».

Ο συνιδρυτής της Βάγκνερ και άτομο που κινούσε παρασκηνιακά τα νήματα της εξουσίας, Γεβγκένι Πριγκόζιν, εξαφανίστηκε.

Spokesperson from Wagner about the situation in Belarus and current attitudes of Wagner to Russia and Putin. pic.twitter.com/9y9jhkMGMS

Στις 29 Ιουνίου ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με περίπου 30 διοικητές της παραστρατιωτικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του Πριγκόζιν, γράφει σε ανάλυσή του ο Stephen Bryen.

🤨»Everything is just beginning»: one of the commanders of the «Wagner» PMC announces global changes in Russia#prigozhin #Belarus #putin #Crimea pic.twitter.com/YYC3VAXyra

