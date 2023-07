Σε επικείμενη συμφωνία έχει έρθει η Μπαρτσελόνα με τη Χιρόνα για την περίπτωση του Ισπανού αμυντικού μέσου, Οριόλ Ρομέου, όπως αναφέρουν τις τελευταίες ώρες Ισπανικά δημοσιεύματα.

Ο Οριόλ Ρομέου, έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με την ομάδα της Χιρόνα από την Δευτέρα, ωστόσο όπως αναφέρουν Ισπανικές πηγές περιμένει την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων λαμβάνουν χώρα εδώ και μερικές μέρες, με σημερινά δημοσιεύματα από την Ιβηρική να αναφέρουν πως βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή του παίκτη.

Οι «Μπλαουγκράνα» τα είχαν βρει σε όλα με τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της, σχετικά με το συμβόλαιο συνεργασίας τους, με την πρόταση των πρωταθλητών Ισπανίας να είναι για συμβόλαιο συνεργασίας 2 χρόνων με υπό εξέταση για ανανέωση για μία ακόμη σεζόν και το μόνο που απέμεινε ήταν να βρεθεί η χρυσή τομή με την Χιρόνα.

Οι δύο σύλλογοι έφτασαν σήμερα (12/07) σε συμφωνία, με την μεταγραφή του 31χρονου χαφ να κοστίζει 8 εκατ. ευρώ με την επίσημη ανακοίνωση να είναι πλέον θέμα χρόνου.

