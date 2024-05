Με Βίντα η αποστολή της Εθνικής Κροατίας για το Euro 2024 (pic)

Την πατρίδα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση θα εκπροσωπήσει ο Ντομαγκόι Βίντα. Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά στην τελική 26αδα του Ζλάτκο Ντάλιτς για το ερχόμενο EURO που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

Ο έμπειρος στόπερ έχει αγωνιστεί σε τρία EURO (2012, 2016, 2020) και σε ακόμα τρία Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018, 2022), μετρώντας μέχρι στιγμής 104 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Η εθνική ομάδα συγκεντρώνεται στις 26 Μαΐου και ακολουθεί ένα ταξίδι στη Ριέκα, όπου θα προπονείται μέχρι τις 3 Ιουνίου, οπότε και θα υπάρξει ένα φιλικό ματς με τη Βόρεια Μακεδονία στη Ρουγέβιτσα. Επίσης, στις 5 Ιουνίου, η αποστολή της Κροατίας θα ταξιδέψει στο Βατικανό , όπου θα γίνει δεκτή από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Επίσης, στην λίστα των εφεδρικών επιλογών και θα δώσει κανονικά το «παρών» στα φιλικά ματς της Κροατίας συμπεριλήφθηκε και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Τερματοφύλακες: Λιβάκοβιτς (Φενέρμπαχτσε), Ίβουσιτς (Πάφος), Λάμπροβιτς (Ριέκα).

Αμυντικοί: Βίντα (ΑΕΚ), Γιουράνοβιτς (Ουνιόν Βερολίνου), Γκβαρντιόλ (Μάντσεστερ Σίτι), Σόσα (Άγιαξ), Στάνισιτς (Λεβερκούζεν), Σούταλο (Άγιαξ), Έρλιτς (Σαουσόλο), Πονγκράτσιτς (Λέτσε)

Μέσοι: Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Κόβατσιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μπρόζοβιτς (ΑΛ Νασρ), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Βλάσιτς (Τορίνο), Μάγερ (Βόλσφμπουργκ), Ιβάνουσετς (Φέγενορντ), Λούκα Σούτσιτς (Σάλτσμπουργκ), Μπατουρίνα (Ντινάμο Ζάγκρεμπ).

Επιθετικοί: Πέρισιτς (Χάιντουκ), Κράμαριτς (Χοφενχάιμ), Πέτκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Πιάτσα (Ριέκα), Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς ( Ριέκα).

Οι 9 εφεδρικοί: Μπάρισιτς (Ρέιντζερς), Τσαλέτα-Τσαρ (Λιόν), Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ), Κοτάρσκι (ΠΑΟΚ), Φρουκ (Ριέκα), Μάριν Λιούμπιτσιτς (Λίτσερ ΛΑΣΚ), Ματάνοβιτς (Καρλσρούη), Σιγκούρ (Χαίντουκ), Πέταρ Σούτσιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ).

💥 Here it is! 💥#Croatia head coach @DalicZlatko presents the preliminary #Croatia squad for the upcoming #EURO2024! 🇭🇷🤩#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/xDkEOEwVm9

— HNS (@HNS_CFF) May 20, 2024