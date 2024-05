Με Μέσι η προεπιλογή της Αργεντινής για το Κόπα Αμέρικα (pic)

Tο Κόπα Αμέρικα του 2024 απέχει μόλις έναν μήνα από την έναρξή του (21 Ιουνίου) και η εθνική ομάδα της Αργεντινής έχει μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς ενόψει της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου στην Λατινική Αμερική.

Η «αλμπισελέστε» ανακοίνωσε την αποστολή της για τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει πριν το τουρνουά, εντός της οποίας βρίσκονται φυσικά πολλά από τα μεγάλα «αστέρια» όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Άνχελ Ντι Μαρία, αν και προκαλεί εντύπωση η απουσία του Πάουλο Ντιμπάλα από τις «κλήσεις».

Αξίζει να σημειωθεί πως από την συγκεκριμένη λίστα θα «κοπούν» τρεις παίκτες από τον Λιονέλ Σκαλόνι, ώστε να σχηματιστεί η επίσημη αποστολή που θα συμμετάσχει στην διοργάνωση.

Η Πρωταθλήτρια κόσμου και Λατινικής Αμερικής θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις πριν την έναρξη του Copa America, το ένα με το Εκουαδόρ (10/6) και το άλλο με την Γουατεμάλα (14/6). Παιχνίδια που θα κρίνουν την τελική αποστολή για το ερχόμενο Κόπα Αμέρικα.

📋 These are the players called up by Lionel Scaloni for the next friendly matches ahead of the Copa América! 🇦🇷#ArgentinaNT pic.twitter.com/UQ1Y0f5PQL

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 20, 2024