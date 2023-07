Ομοφυλόφιλοι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν «ομοφοβικό» βίντεο που ανήρτησε ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024 Ρον ΝτεΣάντις, στο οποίο υπογραμμίζει παλαιότερες δηλώσεις του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων.

Η ομάδα υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία του ΝτεΣάντις ανήρτησε το βίντεο αυτό στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, λέγοντας ότι σηματοδοτεί το τέλος του Μήνα Υπερηφάνειας, που έχει στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Για να ολοκληρώσουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας, ας ακούσουμε τι έχει να πει ο πολιτικός που έκανε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Ρεπουμπλικάνο για να τον γιορτάσει», ανέφερε η προεκλογική ομάδα του ΝτεΣάντις παρουσιάζοντας το βίντεο.

Σε αυτό αντιπαρατίθεται η δέσμευση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ το 2016 «να κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες μας» με τη σκληρή στάση του ΝτεΣάντις έναντι των δικαιωμάτων της κοινότητας.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έφτιαξε το βίντεο.

«Είναι αναμφίβολα ομοφοβικό», έγραψε στο Twitter ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, ο πρώτος ανοικτά γκέι υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο που διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών επί προεδρίας Τραμπ.

Ως κυβερνήτης ο ΝτεΣάντις υποστήριξε νομοσχέδια τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε θεραπείες φυλομετάβασης και τα οποία απαγορεύουν σε ανήλικους να παρακολουθούν ντραγκ- σόου στη Φλόριντα.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016 ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αλλά όταν ανέλαβε την προεδρία δέχθηκε επικρίσεις επειδή απαγόρευσε στα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό, ενώ η κυβέρνησή του πρότεινε την άρση της προστασίας των τρανς που υφίστανται διακρίσεις στην παροχή ιατρικών θεραπειών.

Μια συντηρητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, το Log Cabin Republicans, επεσήμανε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να αντιταχθούν στους «ακροαριστερούς γκέι», αλλά εκτίμησε ότι ο ΝτεΣάντις το παράκανε.

«Ο ΝτεΣάντις και η ομάδα του δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους λογικούς ομοφυλόφιλους από τους ακροαριστερούς», επεσήμανε η οργάνωση σε ανάρτησή της στο Τwitter, προσθέτοντας ότι ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων «κινείται επικίνδυνα σε ομοφοβικό έδαφος».

Ron DeSantis posts most deranged, unhinged, psychotic, homophobic video any candidate has ever posted. Guy is a complete nut job. pic.twitter.com/6l7yzGJ7IK

— Mike Sington (@MikeSington) July 1, 2023