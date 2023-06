Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε σήμερα από βράχους που έπεσαν από βουνοπλαγιά στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.

Οι βράχοι που αποκολλήθηκαν χτύπησαν το πίσω μέρος του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι. Είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν διασώστες που ανέσυραν έξι πτώματα από τα συντρίμμια και απεγκλώβισαν εννέα τραυματίες. Ο οδηγός και τρεις επιβάτες που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις δεν τραυματίστηκαν.

#BREAKING Six passengers were killed and nine injured after falling stones from the mountain hit a bus in Fengjie county in Southwest China’s #Chongqing on Thursday afternoon, according to local authorities. https://t.co/FQM78Nyr7e

— China Daily (@ChinaDaily) June 29, 2023