Εξαφανισμένοι παραμένουν μετά τη βραχύβια ανταρσία της Wagner οι στρατηγοί Σεργκέι Σουροβίκιν και Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Μάλιστα, σε δημοσίευμά τους οι Moscow Times, όπου επικαλούνται ανώνυμες πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι ο Σουροβίκιν έχει συλληφθεί αφού φαίνεται να γνώριζε για τα σχέδια του Γεβγκένι Πριγκόζιν και της μισθοφορικής οργάνωσής του.

Διεθνή Μέσα, όπως το Reuters και το CNN, επιχειρούν να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί με τους κορυφαίους στρατηγούς και σημειώνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να έχει ξεκινήσει τις εκκαθαρίσεις έτσι ώστε να αποκαταστήσει το κύρος και να εδραιώσει και πάλι την εξουσία του στον στρατό.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Ρωσίας (FSO) που θεωρείται ότι ελέγχεται από τον Πούτιν, ενώ αυτές αγγίζουν και μεσαία στελέχη του στρατού που δεν αντέδρασαν κατά τη διάρκεια της «πορείας δικαιοσύνης» της Wagner, όπως είχε ονομάσει ο Πριγκόζιν την ανταρσία των μισθοφόρων.

Το CNN επικαλείται τον στρατιωτικό μπλόγκερ Ρίμπαρ (Rybar) που έγραψε την Τετάρτη ότι οι εκκαθαρίσεις του Πούτιν βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη.

«Εδώ και αρκετές ημέρες, ερευνητές και εκπρόσωποι της FSO πραγματοποιούν έρευνες τόσο στην ηγεσία των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου όσο και στους διοικητές των μονάδων», σημείωσε ο Rybar.

Ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που αναφέρει ο στρατιωτικός μπλόγκερ είναι ότι παρόλο που ο Γκερασίμοφ είχε αναλάβει να διεξάγει τον πόλεμο στην Ουκρανία (στη θέση, μάλιστα, του Σουροβίκιν που είχε τοποθετηθεί αναπληρωτής διοικητής), δεν είναι αυτός που «τρέχει» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα μέτωπα.

Αντίθετα αυτόν τον ρόλο τον έχει αναλάβει ο Στρατηγός τεσσάρων αστέρων Μιχαΐλ Τεπλίνσκι (σ.σ. ο συγκεκριμένος βαθμός δεν υπάρχει στη δυτική στρατιωτική ιεραρχία).

Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ο Πριγκόζιν είχε ζητήσει την απομάκρυνση του Γκερασίμοφ και του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, όμως ο δεύτερος, όπως τονίζει το Reuters, έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις αυτή την εβδομάδα.

Αντίθετα, ο Γκερασίμοφ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ή στην κρατική τηλεόραση μετά την ανταρσία της Wagner, αλλά και δεν έχει αναφερθεί στις συνεντεύξεις Τύπου του υπουργείου Άμυνας από τις 9 Ιουνίου.

Ο 67χρονος Γκερασίμοφ, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, κατέχει έναν από τους τρεις «πυρηνικούς χαρτοφύλακες» της Ρωσίας.

Ο Γκερασίμοφ έλαμψε δια της απουσίας του όταν ο Πούτιν την Τρίτη ευχαρίστησε τον στρατό για την αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου.

Πάντως, το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τη σύλληψη του Σουροβίκιν, ενώ το Κρεμλίνο μετά το χθεσινό δημοσίευμα των New York Times σχετικά με το ότι ο «στρατηγός Αρμαγεδδών», όπως είναι το παρατσούκλι του, ήξερε από πριν για τα σχέδια Πριγκόζιν, σχολίασε ότι θα υπάρχουν πολλές φήμες και κουτσομπολιό μετά τα όσα συνέβησαν.

Ο Σουρόβικιν εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο, όταν εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που απηύθυνε έκκληση στον Πριγκόζιν να σταματήσει την ανταρσία του. Έδειχνε εξαντλημένος και δεν ήταν σαφές αν μιλούσε υπό πίεση.

