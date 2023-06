Μία φωτογραφία γέφυρας στο Brisbane της Αυστραλίας που δημοσιεύτηκε στα social media έχει σοκάρει τους χρήστες από όλο τον κόσμο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από οδηγό, λίγα λεπτά πριν διασχίσει τη φημισμένη γέφυρα Gateway. Η εικόνα μπέρδεψε πολλούς και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από κάτω, καθώς δείχνει την τεράστια γέφυρα… στραβή.

Η γυναίκα που τράβηξε τη φωτογραφία, σύμφωνα με τη Daily Mail διαβεβαίωσε τους ακολούθους της ότι δεν την επεξεργάστηκε. Εξήγησε ότι προσπαθούσε να απαθανατίσει το ηλιοβασίλεμα, όταν τράβηξε την περίεργη γέφυρα.

Οι ντόπιοι έσπευσαν να καθησυχάσουν τον κόσμο, ενημερώνοντας πως στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τρομακτική όσο δείχνει.

Πολλοί αστειεύτηκαν μάλιστα αναφέροντας πως το πιο τρομακτικό κομμάτι της είναι τα διόδιά της, καθώς καλούνται να πληρώνουν 5,07 δολάρια κάθε φορά που θέλουν να τη διασχίσουν.

A photo of the Brisbane Bridge has gone viral, with many people confused and shocked by the design.

READ MORE: https://t.co/BWTSBE4JLO pic.twitter.com/oDsVxyaeOb

— The Project (@theprojecttv) June 23, 2023