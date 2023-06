Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Καλκούτας, στην ανατολική Ινδία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σημείο ελέγχου εισιτηρίων και επί τόπου έσπευσαν υπάλληλοι με πυροσβεστήρες προτού καταφθάσουν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η αίθουσα αναχωρήσεων εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter, η διοίκηση του αεροδρομίου αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21:12 (τοπική ώρα, 18:42 ώρα Ελλάδος) και κατασβέσθηκε μισή ώρα αργότερα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

CORRECTION:There was a minor fire & smoke at the check-in area portal D at 2112hrs. and fully extinguished by 2140hrs. All passengers are evacuated safely and check in process suspended due to presence of smoke in the check in area. Check in and operation will resume by 2215hrs

— Kolkata Airport (@aaikolairport) June 14, 2023